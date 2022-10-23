新球季剛開打，聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）已開始擔憂球隊擺爛的問題，上個球季有兩支球隊達到60敗（魔術、火箭），7支球隊達到50敗。在聯盟採取附加賽制度之後，東西區的前10名都有機會打季後賽，這種情況還不思進取的球隊顯然就是在擺爛。

明年選秀將會出現7呎3吋（221公分）的法國長人文班雅瑪（Victor Wembanyama），這是足以扭轉球隊戰力的新秀，甚至傳言馬刺與爵士已經打定主意擺爛抽狀元籤了。美媒ESPN報導，總裁席爾佛在與太陽員工談論管理問題時提到，聯盟本季將會正視擺爛並商討解決方案。

對於歐洲職業足球聯賽採取的「升降級制度」，可以讓弱隊為了「保級」而不敢隨意擺爛，但席爾佛認為不適合NBA。把例行賽最糟的兩隊（例如魔術和火箭）「降級」到G聯盟不僅有違NBA的商業經營模式，更何況從G聯盟「升級」的兩支球隊要如何跟上NBA球隊的戰力水準？

2019年修改選秀抽籤機率之後，墊底球隊抽到狀元籤的機率從25%減少到14%，但問題未解決，擺爛仍然可以獲得獎賞而不是處罰。席爾佛沒有直接提到文班雅瑪的名字，只提到有個不世出的好球員要登場了，足以吸引球隊總管為他擺爛。席爾佛也感嘆道高一尺、魔高一丈，即使聯盟祭出新規定，球隊也會想辦法繞過去，所以他們一直在尋找更好的系統。