冷空氣連3日襲北台灣！氣象專家吳德榮表示，今天白天東北部、北海岸及北部山區仍有較大雨勢，尤其對含水量已達臨界值的山區，仍有致災的威脅，之後冷空氣南下，晚上雨勢趨緩，夜晚轉涼冷，中南部氣溫也略下降，最低溫時間落在明晨至周三（26日）清晨，低溫恐只剩17度左右。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，這波熱帶性低壓和東北季風的共伴效應所帶來的最大雨量雖不及上波，但宜蘭南澳鄉累積雨量也已超過430毫米。今白天東北部、北海岸、及北部山區仍有較大雨勢，對含水量已達臨界值的山區，仍有致災威脅，應持續注意。背風面中南部大多為多雲時晴，偶有局部短暫飄雨的機率。今日冷空氣南下，北台灣氣溫漸降、濕涼微冷，從白天高溫24度，到了晚上降到21度左右，中南部氣溫略下降，約21至32度。

吳德榮表示，明起至周四（24至27日）天氣好轉，各地大多晴時多雲；東北部及山區偶有零星少量飄雨的機率。周一、二（24、25日）北台灣白天舒適，約20至22度、中南部微熟，早晚偏涼微冷；周三、四各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷，約22至29度。明晨至周三（24至26日）晨平地最低氣溫大約降至17度左右。

吳德榮說，周五、六（28、29日）迎風面水氣增多，大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲，氣溫逐日回升。