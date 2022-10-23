第57屆金鐘獎今年首次將戲劇類與節目類分兩天舉行，第二天戲劇類頒獎典禮於22日繼續在國父紀念館盛大展開，各大獎項陸續揭曉。其中，戲劇《火神的眼淚》展現另類消防故事，深受不少觀眾喜愛，演員劉冠廷和陳庭妮雙雙入圍戲劇節目男女配角，令人期待能否抱走雙料獎項。

由溫昇豪、林柏宏、劉冠廷、陳庭妮等多位大勢演員一同演出的電視劇《火神的眼淚》，在今年第57屆電視金鐘獎裡共計入圍戲劇類節目創新、戲劇節目導演、戲劇節目男、女配角、聲音設計、視覺特效等6項大獎，究竟能否斬獲多項獎項而歸，令粉絲們相當期待。而在晚間的星光大道上登上紅毯的劉冠廷與陳庭妮，才出場就成為目光焦點，除了劉冠廷身穿咖啡色造型西裝帥翻全場外，陳庭妮的禮服設計更是驚艷眾人。

當晚，陳庭妮穿著一件深色星光禮服優雅現身，她的禮服上半身正面兩塊布料的「鏤空十字」以及大秀腰部曲線的性感設計巧思，不僅讓性感小蠻腰及傲人直角肩一覽無遺。此外，再加上側身開高衩至大腿腿根的剪裁，火辣身材在閃光燈下更添一番自信風采。使網友們紛紛直呼「大美了。」

陳庭妮身穿「正面鏤空十字」的禮服，相當火辣。（圖／陳俊吉攝）

可惜，「羚羊CP」卻與獎項失之交臂。分別敗給《茶金》的李杏以及《逆局》的李銘順，雖然並未奪獎，但陳庭妮表示並沒有感到失望，直言「今年競爭非常激烈，可以坐在裡面，參與金鐘57已經非常值得了，拍戲不是為了得獎。」此外，被提問到另一伴有什麼表示時，陳庭妮開心表示有收到未婚夫胡宇威一個愛的擁抱，而劉冠廷則是和擔任典禮頒獎人的女友孫可芳眼神交會，相信已經獲得另一伴滿滿的支持與鼓勵。