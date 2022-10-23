一份近日公布的最新桃園市長選舉民調顯示，國民黨候選人張善政的支持度不僅比民進黨候選人鄭運鵬高逾10個百分點，在20至29歲年輕選民的支持度也比鄭高，臉書粉專「政客爽」指出，此結果絕對會重創民進黨，相關報導也引起網友熱議，有人認為這次選舉絕對要讓綠營大敗，這樣他們才能學會謙卑。

《TVBS》20日公布的民調顯示，張善政支持度為38%，鄭運鵬是27%，交叉分析後發現，20至29歲年輕選民對張的支持度為30%，鄭運鵬和民眾黨候選人賴香伶的支持度則是18、16％；而鄭在30至39歲的支持度為39%，張是26%。「政客爽」表示，20至29歲選民對張善政的支持度大幅領先鄭運鵬的，這對民進黨絕對是重創。

而《中時新聞網》此篇報導在官網及臉書發出後，吸引許多讀者討論，紛紛表示，「一定要讓民進黨大敗，收起囂張跋扈氣焰學學謙卑」、「下架民進黨人民才有好日子」、「請用選票教訓狂妄的民進黨」。

另外，也有網友提醒藍營，「不能大意，綠營奧步很多的」、「民進黨基本盤雷打不動的」、「提防民進黨最後放大絕」。