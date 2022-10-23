立委高嘉瑜日前表示，民進黨台北市長候選人陳時中除了要掌握綠營基本盤外，還要拓展年輕及中間選票，選起來比較辛苦，反觀國民黨台北市長候選人蔣萬安只要靠藍營基本盤，什麼都不用做就可以等著當選。對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，過去陳時中在台北市的支持度一度超過8成，是他做錯太多事情，才會導致現在選成這樣。

游淑慧昨（22）日在臉書表示，高嘉瑜稱蔣萬安選得很輕鬆，靠過去藍大於綠的基礎就有一定支持度，而北市對民進黨來說本就較艱困，因此陳時中當然要比較辛苦才能得到支持，但游質疑陳時中到底有做對哪些事情，否則怎麼會到處被嗆？

「陳時中在台北的支持度也超過8成，哪裡來的藍大於綠和艱困？」游淑慧認為，過去2年多陳時中挾著防疫之名，每天強迫全台民眾都要看他、聽他，成為全台灣知名度和曝光度最高的政治人物，甚至連小學裡面都有可能有其照片，「有這麼好的局和基礎，還有府院黨的力量，陳時中還選成這樣，要怪誰？」

游淑慧說，此次陳時中的選舉，其實就是民眾為民進黨執政的防疫作為打成績，如果民眾對於陳時中過去2年的作為給予肯定，那他完全就可以躺著選，「陳時中的負評，與他人無尤。不是別人有沒有做什麼，而是陳時中做錯什麼」。