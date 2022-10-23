女騎士違規逆向騎在斑馬線上，以為能趁紅燈時騎到馬路左側，沒想到騎到半路時變為綠燈，她隨即遭1輛正準備起步的轎車撞飛，當場四腳朝天。（翻攝自YouTube）

1名女騎士日前在大馬路口待轉區等紅燈時，因突然想到要回公司拿手機，竟直接違規逆向騎在斑馬線上，以為能趁紅燈時騎到馬路左側，沒想到騎到半路變為綠燈，她即遭一輛正準備起步的轎車撞飛，當場四腳朝天、雙腿呈現YA字形，影片曝光標題稱「突然就被秀了一波風車」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享一段影片，1名駕駛在路口等紅燈，過程中右前方1名在待轉區的女機車騎士突然違規，該女騎士逆向騎在斑馬線上，試圖趁著紅燈時騎到對面，沒想到騎到半路變為綠燈，該名駕駛索性直接往前開，撞倒女騎士。

女騎士違規逆向騎在斑馬線上，以為能趁紅燈時騎到馬路左側，沒想到騎到半路時變為綠燈，她隨即遭1輛正準備起步的轎車撞飛，當場四腳朝天。（翻攝自YouTube）

影片中該女騎士逆向騎在斑馬線，遭轎車撞上後，上半身先是撞擊引擎蓋，接著後倒呈現「四腳朝天」；原PO表示影片是他父親上路時發生的，女騎士因為臨時想回公司拿手機，誤認紅燈時間還夠就違規逆向，父親當下來不及反應就撞下去，YouTube影片標題更笑稱「突然就被秀了一波風車」。

其他網友留言「雖然鬼切騎法不對，但雙腿擺出YA的被擊落方式我給滿分」、「結局真舒服，感謝原PO的勇敢」、「謝謝原po做了我很想做卻不敢做的事」、「看到封面就忍不住了…等了一分鐘，整個笑慘了」、「路那麼大條，敢這樣騎，沒影片大家還覺得虎爛吧」、「好喜歡那個翻在地上的腳，好滑稽」。