在第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮中，在追憶過去幕前幕後人員的影片中，多位已故電視人在影片中再次現身金鐘獎。其中包括於今年逝世的導演明金成，而小甜甜也在社群平台上對此發文表示「大蕃薯哥哥，好想你。」

導演明金城過去跨足演員以及導演身分，執導過《真愛配方》、《18禁不禁》等多部戲劇，今年2月8日因心因性休克過世，留下一對雙胞胎。第57屆金鐘獎也特地以影片的方式，讓他登上頒獎典禮。對此小甜甜在22日晚間曬出一系列與明金成的合照，並寫下「大蕃薯哥哥，剛剛在金鐘獎上面看到超帥氣的你！你在那裡好嗎？真的很想你！」

此外，小甜甜還感嘆「雖然爾後我們無法再一起努力打拼，共同走在金鐘獎的殿堂裡，但我會持續以演員的身份，帶著那些跟你共同創造的美麗有趣繼續努力。」並且寫下「告訴你唷～嫂子很好、寶寶很好，你也一定都要很好，大蕃薯哥哥，好想你！」期許明金成在另一個世界，不會太過擔心家人的情況。

事實上，當晚除了明金成外，陳松勇、唐川、脫線、顧寶明、洪綺陽、劉引商、常楓、蔡頭、王羽、巴戈、艾成和朱俐靜等過去在電視圈裡打拼的藝人、導演都陸續都出現在大銀幕的追憶影片中，讓不少台下藝人紛紛落淚。典禮主持人曾寶儀也向已故藝人們致敬表示「你們依然是最耀眼的群星。」