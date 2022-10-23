七六人到底在新球季出了什麼狀況嗎？恩比德突破前役低迷，23日貢獻全場最高40分，且有13籃板、3助攻，七六人仍在自家主場以105比114敗給馬刺，無奈吞下開季3連敗，到現在還沒贏過球，看來不只是恩比德，就連「大鬍子」哈登也得趕緊想想如何振作。

儘管有了恩比德的回神，七六人跟馬刺打完前3節，仍處77比85落後，雖在末節七六人總算成功反撲，一度反以88比87超前，可惜接下來七六人失誤連連，讓馬刺趁機打出誇張15比2攻勢，轉眼領先兩位數以上，馬刺也毫無懸念留住勝果。

季前送走穆雷的馬刺，繼續在總教練帕波維奇領軍下打出佳績，除了瓦塞爾攻下22分，凱爾登強生也拿21分、8籃板，崔瓊斯17分，麥克戴摩14分，珀特爾13分、11籃板，賈許理查生11分，目前馬刺拿下2勝1敗。

反觀七六人除了恩比德火力全開，馬克西也拿25分，托必亞斯哈里斯15分，哈登雖有12分、12助攻與9籃板的準大三元數據，全場卻是投18中4，也讓七六人幾乎都讓恩比德、馬克塞撐住進攻，只是季前原本預估具備奪冠本錢的七六人，落到新球季還沒贏球地步有點離譜。