2022世界青年羽球混合團體錦標賽17日到22日於西班牙桑坦德舉行，本屆中華U19羽球代表隊派出多位潛力好手，一路殺進4強賽與印尼隊激戰，最終以點數比3比2贏得金牌戰門票，在決賽碰上韓國隊，雙方激戰4點，最終中華隊不敵韓國隊，奪得本屆銀牌，儘管無緣金牌但也創造史上最佳紀錄。

金牌戰中華隊派出郭冠麟擔任首點男單，與金炳宰（Byung Jae KIM，音譯）大戰3局，歷時65分鐘不幸遭逆轉；第2點女單中華隊柯若瑄直落二不敵韓國金珉萱（Min Seon KIM，音譯），讓韓國隊搶先聽牌。

背水一戰下，第3點男雙中華隊黃睿璿／蔡富丞頂住壓力，激戰3局打敗崔勝鉉（Song Hyun CHO，音譯）/朴范秀（Beom Soo PARK）。第4點女雙中華隊楊筑云／詹又蓁沒能從金敏智（Min Ji KIM）/金珉萱Min Seon KIM，音譯）手中取勝，最終韓國以點數比3比1贏得本屆金牌。

世界青年羽球混合團體錦標賽小組循環賽皆要打滿5點，本屆台灣與秘魯、德國、喬治亞、葡萄牙同分在C組，由各小組第一名進入8強賽事，台灣殺出重圍，一路過關斬將，4場賽事都以5比0完勝對手，8強賽碰上英格蘭，再以3比0闖進4強；準決賽中華強碰印尼，雙方大戰5局才分出勝負，由中華隊搶下決賽門票，並奪得本屆銀牌。

台灣歷屆在本場賽事2011、2015二度闖進4強賽，今年不僅突破以往成績，首度搶到金牌戰門票，並在國際舞台上發揮堅強實力，奪下銀牌，締造國家代表隊紀錄，也為羽壇寫下歷史新頁，這些潛力選手接下來也將繼續征戰國內外各大比賽，繼續為台爭光。