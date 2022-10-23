第57屆戲劇節目金鐘獎於昨(22)晚登場，由主持人曾寶儀獨挑大樑，在主持過程中增添許多亮點，網友對曾寶儀甚至給予超高評價表示，此次金鐘質感堪比金馬，也希望明年金鐘再找曾寶儀主持。

典禮開場影片，曾寶儀找來網紅阿翰合作，以曾寶儀找九天玄女算命作為開頭，接著kuso詮釋「俗女養成記」、「茶金」、「逆局」、「斯卡羅」、「華燈初上」五部入圍大戲的戲劇片段，其中阿翰在影片中生吃豬肉，讓網友直呼：「超狂」，也堪稱「史上最強開場」。

曾寶儀金鐘精彩開場影片為典禮揭開序幕。（圖/曾寶儀臉書）

在典禮中場串場時，曾寶儀也與台下的入圍者們互動，減緩他們緊張的情緒，當中更是直接點名吳慷仁、邵雨薇這對情侶檔，笑稱：「不知道為什麼吳慷仁、邵雨薇被安排得這麼遠！」更虧兩人若是都得獎吳慷仁可以直接求婚，然而，沒想到這時吳慷仁從口袋掏出「手指愛心」嚇壞眾人，但這個舉動也顯示出兩人好感情，閃瞎眾人。

曾寶儀在頒發「戲劇類節目造型設計獎」前，特別介紹自身的服裝設計巧思，可以發現曾寶儀的這款特製禮服，將今年入圍的32部戲劇劇照都印在上面，而這款特製禮服是由《茶金》、《斯卡羅》入圍最佳造型獎的姚君設計。

曾寶儀金鐘服裝藏亮點。（圖/中時資料照）

而今年金鐘最感人橋段莫過於回顧過去一年的已故影人，而在影片播放前，曾寶儀以引言「再見，不是再也不見」，並表示「你們依然是最閃耀的群星。」如此溫暖人心的引言，更是讓全場泛淚。

除了引言外，曾寶儀點名感謝夏靖庭的橋段也相當感人，她對夏靖庭說道：「今天在台下有一位前輩演了37年的戲，我想要特別提出來，夏靖庭，夏哥，他是我心中的遺珠。今年最佳戲劇五部中，你參與了四部。你用自己的專業證明，只要有好演員，就沒有角色是小角色。」夏靖庭也起身向全場鞠躬致意。

而到了典禮進入尾聲時已經超時，曾寶儀也「自宮」五分鐘的演說，並於廣告時項入圍的男主角們致歉，而其中未得獎的郭子乾也上台以模仿柯文哲的方式自嘲：「五個男的被一個女的幹掉了」引來全場大笑。

最後，到了頒發女主角獎前，曾寶儀更一一與每位女主角互動，除了幽默笑虧楊謹華「今年沒有柯佳嬿」外，更與謝盈萱重現《俗女養成記2》「五萬九千九，還加能量水」的經典橋段，引得全場歡呼。

今年曾寶儀的主持深獲網友的讚賞，紛紛希望明年她能繼續主持「曾寶儀主持真的好看」、「曾寶儀可以繼續接三金」、「謝謝妳這麼用心和努力的表演主持」、「超級棒的單人主持」。