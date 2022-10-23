「第57屆電視金鐘獎」戲劇類獎頒結果出爐，雙料入圍視后的謝盈萱以《四樓的天堂》拿下「戲劇節目女主角」，她風光地講獎感言時，卻誤以為是《俗女養成記2》得獎，當場大喊了一聲「FXXK」，爆笑的反應為典禮製造不少笑果，其後她於典禮後出席慶功宴時，搞笑向《四樓的天堂》的導演下跪道歉，逗得全場捧腹大笑。

謝盈萱在慶功宴受訪透露，在她講錯得獎感言時，《四樓的天堂》導演陳芯宜在當下就先傳訊暖心安慰她：「親愛的，一聽到妳名字我就爆哭，不管誰都沒關係，不要掛心我，我好愛妳。」但謝盈萱還是很有誠意地在慶功宴，搞笑對向導演陳芯宜單膝下跪道歉。

謝盈萱發現自己感謝錯劇組。(圖/杜宜諳攝)

雖然謝盈萱真性情的模樣，被網友笑稱是「陳嘉玲」上身，不過謝盈萱仍充滿悔意向大家道歉：「電視機的爸媽們原諒我，這不是一個好的習慣。我感謝我有拍了《俗女》，在場上發生了陳嘉玲會發生的事，但已經發生了也沒有辦法，還好導演、團隊不是會計較的。」

另外，謝盈萱有個迷信，她認為金鐘獎前不能去對發票或是買彩券，要將運氣放在典禮上。豈料，她前幾天開Mail（電子信箱）發現中了統一發票，「完蛋了，我中了。經紀人說『沒關係，妳入圍2項』，但我中了2張，感覺老天爺幫我決定好了。」所幸的是，她最終仍從許多強敵中奪下女主角大獎。