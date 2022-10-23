麥柯密克兩分全壘打。（MLB臉書）

美聯冠軍戰G3，回到紐約主場的洋基沒能逃過太空人的追殺，洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）因隊友守備失誤5局被打5分，太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier）再度封鎖洋基打線，終場太空人5比0完封，以3勝0負聽牌！

對戰前東家的寇爾在第2局原先可以讓對手「三上三下」，但是中外野手貝德（Harrison Bader）的失誤讓瓦茲奎（Christian Vázquez）溜上一壘，麥柯密克（Chas McCormick）接著一發平飛球形成兩分全壘打！這兩分是寇爾白丟的，不過第6局寇爾自己弄到無人出局滿壘，然後被再被瓦茲奎等人打回3分。

寇爾壓制不住太空人，甚至被陷入超級低潮的「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）在第5局敲出今年季後賽首安。反觀洋基打線對哈維爾一籌莫展，在他登板的5.1局僅擊出1支安打、繳出全場3支安打的糟糕表現。其中兩支安打集中在9局下半，但也徒勞無功。

太空人在分區系列賽3戰解決水手，季後賽至今寫下6連勝。事實上水手的表現還比洋基更好，起碼他們在分區賽G3打出了「18局大戰」，洋基卻是在主場束手待斃。大聯盟季後賽史上除了2004年紅襪逆轉洋基，從未有球隊在0勝3負劣勢下存活。這也是太空人首度在七戰四勝賽制以3勝0負聽牌，只要再1勝就能闖進世界大賽，對手將是國聯費城人與教士的勝方。