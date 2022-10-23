台中昌平夜市發生1輛賓士AMG GT突衝向攤商、撞歪攤販，駕駛下車後還罵店員「破X，早晚被人打死」，接著到隔壁買吃的，再回來將攤商物品全拍落。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

台中市昌平夜市21日晚間發生1輛要價697萬的賓士AMG GT衝向攤商、撞歪攤販，駕駛下車後還罵店員「破X，早晚被人打死」，接著到隔壁買豆干飲料，再回來將攤商物品全拍落，警方事後詢問原因，男子稱只是和車內女子發生爭執，才會「操作不慎」撞攤商，警方目前仍要釐清事件起因並依法送辦。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，該輛賓士AMG GT在路上行駛突然靠右側行駛，直接將一處夜市攤販的攤車撞歪，而駕駛下車後非但不道歉，反而朝店員怒罵「破X，早晚被人打死」，之後又一派輕鬆地跑到隔壁買飲料食物，大口地吃起來，最後走回原攤販將架上的物品拍落，態度相當囂張可惡。

台中昌平夜市發生1輛賓士AMG GT突衝向攤商、撞歪攤販，駕駛下車後還罵店員「破X，早晚被人打死」，接著到隔壁買吃的，再回來將攤商物品全拍落。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

事發在台中北屯區北平路昌平夜市，該名賓士駕駛21日晚間疑似在車內與另名乘客起爭執，一氣之下朝路邊攤販暴衝，之後下車對攤販狂罵三字經，動手拍落攤位物品，封膜機也掉落在地；店員表示，王男從駕駛座下來後，不是趕緊道歉，反而指著店員罵「破X，早晚被人打死」，接著到隔壁攤買飲料、食物。

台中第五警分局表示，王男向警方供稱是宋女開車，對王、宋均有進行酒測，2人均無酒駕。王男則向警方表示，是因為2人在車上爭吵，操作不慎才撞上路邊攤商，攤商目前仍需要經廠商報價，才能確定賠償金額，與王男進行協調，並向對方索賠。