現場民眾揮舞國旗。（楊舒婷攝）

支持者送上自製花籃給柯志恩。（楊舒婷攝）

【全程字幕】謝龍介競總成立大會！基進黨焚藍旗抗議傷警 柯志恩、朱立倫齊轟：成綠側翼打手

國民黨主席朱立倫與高雄市長候選人柯志恩23日上午一同出席「台灣加油逗陣走」活動，2人與支持民眾一同揮舞國旗，繞行高雄國家體育場健走。對於22日晚間基進黨於國民黨台南市長候選人謝龍介競總成立晚會，當場焚燒國民黨旗一事，朱立倫表示，真是民主的悲哀，柯志恩則認為，基進黨的激烈手段造成他人受傷，應譴責此行為。

朱立倫與柯志恩同框出席健走活動，2人先是與民眾一同在廣場舉行升旗典禮、大唱國歌，隨後也在舞蹈老師的帶領下，一同跳起暖身操。朱立倫在致詞時表示，10月25號是台灣光復77周年，台灣光復節是相當重要的日子，大家永遠不能忘記，若是沒有台灣光復，便沒有今天民主的中華民國。

對於基進黨焚燒國民黨黨旗一事，柯志恩認為，基進黨一天到晚表示珍愛生命，但自己卻做出激烈的舉動，還讓分局長因此受傷，這樣的行動對於未來的選舉、基進黨本身以及台灣來說完全毫無道理，應該譴責基進黨做出如此激烈的行為。

朱立倫則痛批，基進黨長期作為民進黨的側翼打手，已不是新聞了，但民進黨培養這樣的側翼打手，來造成台灣民主的倒退，真的是台灣民主的悲哀。

對於22日陳其邁競總成立人數達到5萬人，柯志恩表示，民進黨造勢的確是軍容壯大，擁有錢脈、金脈可以動員這麼多人來，國民黨會在資源有限的情況下，在巷口與廟口持續的直接和市民做對話，對於民進黨的軍容壯大嘆為觀止，但國民黨會繼續走自己基層的路線。

台灣基進台南黨部主委李宗霖則反嗆，支持朱立倫、票投國民黨這種與中共裡應外合的投降派才是台灣民主倒退最大的元兇。在習近平稱帝的同時，若將選票投民眾黨和國民黨等投降親中派的政治人物，才是台灣民主最大的傷害，當中共的專制統治台灣，台灣民主必然會被毀滅。

「國民黨現在就是中國國台辦在台辦事處，若給投降派一票，就是給中共一票」李宗霖強調，基進燒黨旗，是為了警醒台灣人民，搶救台灣民主與未來。