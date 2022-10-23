新冠肺炎疫情衝擊全球，許多國家不得不關閉國門，韓國正妹鄭世賢2019年離開台灣，返回韓國工作後，一直想念台灣的一切，但受新冠肺炎影響，她苦等3年，好不容易等到近日台灣入境檢疫改為0＋7，她立刻買機票來台，但一來就發現台北的物價漲了不少。

YouTube《不要鬧工作室》昨（22）日上傳最新影片，鄭世賢2019年10月離開台灣，回韓國工作沒多久就碰到新冠肺炎，期間她一直很懷念台灣的一切，包括炎熱的夏天、好吃的美食、垃圾車的音樂聲等，但她沒想到這一回韓國，竟然要3年才能再來台灣。

鄭世賢表示，這次預計在台灣待3個月，除了想要好好放鬆，也想藉此尋找人生下一個目標，她計畫這次要完成環島旅行、品嘗台灣名酒等，因為她曾在YouTube上看到一名韓國百萬YouTuber介紹台灣葛瑪蘭威士忌，令她很心動，所以一聽說台灣入境檢疫改為0＋7，就立刻買機票來台。

鄭世賢說，過去覺得台北的物價較首爾便宜，但相隔3年再來台發現物價變高了，很多咖啡店、餐廳的售價和首爾差不多，她希望藉由這次旅行，看看台灣還有什麼變化，也會好好享受台灣的美好，並介紹給韓國的朋友們，讓他們更認識台灣。

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