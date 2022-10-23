為持續推動國際教育，教育部國教署結合大學端智慧、研發與國際化的經驗，依現行「中小學國際教育2.0政策」，分別邀請台師大、中山、中正及台科大定期與直轄市、縣市教育局處、中小學互動分享，交流經驗，協助中小學推動教育國際化。

在國際教育中，台師大負責研發課程及國際交流推動資源，中山大學負責協助學校國際化與普查，中正大學負責人才培訓以及台科大負責建建立網站以及媒合國內外學校的平台。

教育部表示，透過大學定期與直轄市、縣市教育局處、中小學第一線教師面對面互動分享，一方面促使我高等教育的智慧結晶對中小學國際化做出貢獻，同時也能教學相長，讓教育理論的建構與教育政策的實施更貼近學校與基層的需要。

8月份由中山大學、台科大以及台灣國際教育旅行聯盟（高雄市立中山高中）共同在苗栗縣舉辦「IERC、IEAS暨IEW主題式先導參訪學校體驗」工作坊，來自全台各縣市的任務學校與大學團隊共同討論如何通過台科大建置的網站尋找外國交流夥伴學校、如何參與學校國際化、填報普查資料及申請各項經費補助等議題，並為未來疫情解封後，外國學校學生來台進行教育旅行行程要如何安排，以實踐「在地」與「國際」結合的理念。

同時，國立中正大學已於7月及8月份辦理「國際教育2.0共通課程講師培力營」與「國際教育2.0分流課程講師培力營」，至8月止已累計培訓近200人擔任講師；10月份也將於嘉義市辦理「國際教育2.0行政人員培力營」。

台灣國際教育旅行聯盟表示，111年度已於台南、台東辦理過先導參訪的行程，為國內中小學預備接待外國師生來訪暖身；台師大也將於10月21、28日分別辦理北區、南區的執行輔導工作坊，邀請具優良課程設計的學校現身說法，讓老師們能相互交流學習。

教育部國教署表示，透過辦理工作坊以串連各種資源，幫助高中、國中小更有成效地提升國際教育品質，未來國教署也會持續和直轄市、縣市教育局處共同與各級學校大手牽小手，攜手打造臺灣國際教育新願景。