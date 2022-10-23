第57屆金鐘獎戲劇類獎項在22日晚盛大展開，今年最大看點之一便是陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》中的「皇帝」角色與其他男星們共同角逐視帝寶座。待到成功宣布由陳亞蘭獲獎後，她一度哽咽表示「希望繼續發揚歌仔戲文化。」

陳亞蘭在台上數度哽咽，她表示「這是第一次有女演員入圍男主角獎並得獎獲此殊榮。」此外，她還提到過去這段時間有很多媒體邀約採訪，曾經一天接受多達七個採訪但她都來者不拒，因為希望透過各種管道讓大家看到「歌仔戲」這三個字。採訪內容多是提到她對歌仔戲的堅持，並在標題點出她賣三棟房子完成這齣戲，但她表示「這不是重點，我願意為唯一原生台灣的劇種全力奉獻。」

對此，文化部也發表貼文表示陳亞蘭突破性別限制，透過精湛演技與動人詮釋，傳神演繹戲劇中的男性角色，獲獎實至名歸；也讓大眾見證臺灣戲曲創新中發揚傳統、傳承中與時俱進的豐沛生命力，「感謝她替臺灣電視史寫下這麼精彩的篇章！」底下留言也一片好評，表示「感謝亞蘭姐對台灣傳統戲曲的貢獻與付出。」

文化部發表貼文感謝陳亞蘭在歌仔戲的貢獻。（圖／翻攝自文化部臉書）

此外，陳亞蘭奪得視帝寶座的消息傳至大陸，陸網上也一片讚揚。網友們紛紛表示「恭喜陳亞蘭實至名歸，請再繼續帶給我們更多的作品」、「身為女性竟然能演好男性角色，還抱得大獎，真是太厲害了」、「那個年代歌仔戲真的太厲害了，陳亞蘭的石玉和薛平貴簡直經典」、「不了解的人只會說政治正確、陳亞蘭在歌仔戲裡就很常演小生，而且金鐘獎也規定是依照『角色性別』了」、「大陸娛樂圈什麼時候才能這樣。」大讚金鐘獎有格局和藝術堅持。