有些人認為談戀愛是兩個人的事，不必讓所有人都知道，但有些人就是會瘋狂曬恩愛，讓大家都知道他們的感情動向。命理專欄《旺好運》指出，生肖屬牛、龍、雞、狗者談戀愛後常常高調放閃，恨不得讓全世界的人都知道他們戀愛了！

▍生肖牛

屬牛的人平常行事低調、不愛張揚，但如果戀情非常穩定，或步入婚姻後，他們就會大方分享出來，毫無顧忌地向身邊的人放閃。

▍生肖龍

屬龍的人眼光高，挑對象十分嚴格，因此等到他們成功牽手另一半，就會衝動地曬恩愛，讓大家都知道他們戀愛了！

▍生肖雞

屬雞的人個性張揚，總是喜歡在人前保持美好形象，因此他們的戀情也不會低調到哪去，最好能拍出又美又甜蜜的情侶照，讓大家都來按讚。

▍生肖狗

屬狗的人在感情方面比較高調，只要有了喜歡的對象，就恨不得讓全世界的人都知道，在一起後還會瘋狂放閃，讓身邊的人都清楚知道他們的感情動向。