就算「雙探花」之一的傑倫布朗手感欠佳，塞爾提克還有塔圖就夠了！塔圖23日轟下全場最高40分，外加8籃板、2火鍋，帶領塞爾提克以126比120力挫地主魔術，拿下開季3連勝佳績，至今還沒輸過球，反觀魔術吞下開季3連敗。

受到傑倫布朗手感冰冷影響，塞爾提克今天意外跟魔術陷入拉鋸戰，雙方打到最後3分07秒，塞爾提克僅以116比113領先，幸好接下來懷特先拿兩分，然後塔圖最後1分29秒投進三分球，塞爾提克很快就把領先差距擴大到8分之多。

班凱羅馬上兩罰俱中，接著塔圖只有兩罰中1，溫戴爾卡特投進兩分球，塞爾提克換成葛蘭特威廉斯兩罰俱中，來到最後13.8秒，泰倫斯羅斯投進三分球幫助魔術縮小差距到4分，塔圖卻在最後9.1秒兩罰俱中，一舉穩住塞爾提克勝局。

塞爾提克另一贏球功臣是懷特，他拿全隊次高的27分，另有4籃板、4助攻，葛蘭特威廉斯與布羅格登各有13分，傑倫布朗雖有12分，他卻投16中4，也讓塞爾提克贏得格外辛苦；魔術以泰倫斯羅斯29分最高，班凱羅22分、5籃板。