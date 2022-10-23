趕行程站台有意復出？與盧秀燕台中輔選擦身 韓國瑜盼台灣政治更親民

錯開時間不與韓國瑜同台？ 盧秀燕回應了

前高雄市長韓國瑜昨（22）日前往台中替國民黨議員候選人朱暖英輔選，台中市長盧秀燕雖也獲邀到場，但兩人一前一後現身未能同台，引起外界討論。有港媒分析，盧秀燕如果為刻意和韓國瑜保持距離，背後可能是有3大考量。

對於昨未與韓國瑜同台，盧秀燕說明，是因為行程太多，所以時間對不上，而韓被問到相關問題時，則是沒有回應，不過盧身為地主，且過往參選時曾找韓助選，兩人應有一定交情，因此昨沒能排開行程與他碰面，也讓外界猜測背後原因。

港媒《中評社》評論指出，如果盧秀燕是刻意與韓國瑜維持安全距離，可能有3個原因，首先，是不希望被認為有意角逐2024總統大位，因為「落跑市長」的形象一旦形成，對她年底選情恐有影響，且民進黨近來也正好在操作此議題。

再來，盧秀燕擔任台中市長以來，被形容為政治不沾鍋，因其風格是盡量只討論市政，不多談黨政，所以她的支持光譜逐漸擴大，但若跟形象鮮明的韓國瑜太靠近，有可能流失中間選票。

最後，該評論提到，盧秀燕近年來聲勢越來越旺，甚至與新北市長侯友宜被稱為國民黨一姐、一哥，而韓國瑜雖淡出政壇，但近來開始為黨內人士輔選後，仍相當受到關注，因此盧或許是不希望聲量被韓給覆蓋，才會刻意疏遠他。