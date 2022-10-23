奧地利億萬富豪、知名能量飲「紅牛」（Red Bull）創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）因久病辭世，享壽78歲。

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）報導，在參加23日的美國大獎賽（United States Grand Prix）前夕，奧地利F1賽車紅牛車隊隊長霍納（Christian Horner）宣布，紅牛創辦人馬特希茨因久病辭世，享壽78歲。

We are saddened to hear of the death of Dietrich Mateschitz



The co-founder of Red Bull made an unforgettable contribution to F1, and leaves a lasting legacy pic.twitter.com/ZuBxwY5CzS — Formula 1 (@F1) October 22, 2022

馬特希茨與泰國投資人許書標（Chaleo Yoovidhya）於1984年共同創辦「紅牛」能量飲品牌，當時馬特希茨已在F1賽車領域工作3年，他看見泰國紅牛「Krating Daeng」的市場前瞻性，因此創立了紅牛。

在馬特希茨的帶領及行銷成功下，紅牛市場大開，先是在歐洲廣受歡迎，其次是美國。紅牛稱，2021年一共在全球172個國家售出將近100億瓶。

在紅牛廣受成功後，馬特希茨也擴大在運動領域的投資，包括賽車運動及極限運動，後續也買下捷豹（Jaguar）F1車隊，並且更名為紅牛車隊（Red Bull Racing）。

2010年德國名將維泰爾（Sebastian Vettel）為紅牛車隊拿下第一個F1冠軍，之後連續贏得4次冠軍。紅牛車隊荷蘭車手維斯塔潘（Max Verstappen）本月在日本大獎賽（Japanese Grand Prix）上連續第2度奪冠。

霍納表示，「我們非常悲痛地得知馬特希茨的死訊，他是非常出色的人，而且熱愛F1賽車。作為一個團隊，我們欠他很多，他最想看到的就是他的兩支車隊今天都能在比賽中脫穎而出，我的心與他的家人同在。」