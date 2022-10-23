昨(23)晚金鐘獎順利落幕，而當晚《戲劇節目男主角獎》由陳亞蘭奪得，也成為首位獲得金鐘影帝的女性，寫下金鐘獎的紀錄，而無緣視帝的郭子乾在廣告時間被CUE上台模仿自嘲，引台下哄堂大笑。

今年以《茶金》入圍《戲劇節目男主角獎》的郭子乾，更是他演藝生涯首度以演員身分入圍金鐘，然而今年卻無緣得獎，被以《嘉慶君遊臺灣》入圍的陳亞蘭打敗。

不過有趣的是，在頒獎典禮中場廣告時間，郭子乾被CUE上台，他在台上以柯文哲的語氣自嘲：「我想是這樣啦！5個男主角被一個女生幹掉，哈哈哈！」引來全場笑翻，而在事後的慶功宴上郭子乾被問到未得獎的心情表示，自己沒有感到失落，更稱「每一個得獎者都實至名歸啦！」

然而，隨著郭子乾於廣告時間模仿的影片曝光，許多網友除了大讚他的模仿外，也於留言區鼓勵他「郭哥在戲迷心中已經是視帝」、「郭哥的實力不用這些獎也早就備受肯定了」、「郭哥永遠是最棒的」、「郭哥在各方面的演技有目共睹，明年定出類拔萃得頭獎」。