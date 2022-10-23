連接器廠正淩(8147)第3季合併營收為2.89億元，季減13.62%，由於毛利率提升，且業外可觀的匯兌收益挹注，法人預估，正淩第3季獲利可望略優於第2季，第4季因進入傳統淡季，正淩表示，第4季將較第3季下滑，儘管上週外資連5天賣超，在特定買盤力挺下，正淩上週股價強勢大漲，21日以每股70元作收，創下2015年6月22日當週以來新高。
電子產業旺季不旺，正淩營運亦受到影響，第3季合併營收為2.89億元，季減13.62%，所幸醫療產品佔比攀高，推升毛利率，且新台幣兌美元重貶，貢獻可觀的匯兌收益，法人預估，正淩第3季獲利可望略優於第2季，累計前9月合併營收為8.93億元，年增17.99%。
展望第4季，正淩表示，第4季為傳統淡季，營運將較第3季下滑。
儘管上週外資連5日賣超正淩106張，在特定買盤力挺下，正淩上週無畏台股重挫逆勢衝高，21日以每股70元作收，創下2015年6月22日當週以來新高，累計上週漲幅近20%。
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