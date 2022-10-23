新竹市政府22日晚於香山天后宮舉辦「2022台語金曲之夜」活動，卻讓已請辭副市長的民進黨新竹市長候選人沈慧虹上台，國民黨林耕仁、民眾黨高虹安陣營齊轟市府行政不中立，痛批市府花公帑替沈慧虹造勢。對此，市府與沈慧虹皆回應，現場並無選舉造勢行為，沒有行政不中立的問題。

林耕仁批評，沈慧虹沒有公職身分竟可以上台，代理市長陳章賢甚至在台上細數政績，還稱讚感謝沈慧虹，頗有拉抬之勢。他也質疑，沈慧虹是憑什麼身分「上台」？痛批市府行政不中立，嚴重失職。

高虹安陣營也批評，市府行政不中立，竟用政府預算替沈慧虹助選，完全違反財政紀律與民主原則。高虹安也指出，之前市府舉辦城市馬拉松，她未著競選背心參與，即便有立委身分，不僅無法上台也無法參與鳴槍，但昨晚沈慧虹不僅可以上台，陳章賢還在台上公然稱讚沈慧虹，簡直是最壞示範。

對此，市府說明，過去市府活動也都歡迎卸任的首長參與，只要是對於新竹市有所貢獻、付出，新竹市政府都視為貴賓，表達一份尊重。市府也強調，現場當事人沒有致詞，也無任何選舉造勢行為，呼籲有心人士不要事事都連結到選舉，停止刻意的選舉操作。

沈慧虹則表示，她擔任公職32年，非常熟悉法規，一切就是符合規定，活動中她無致詞、無競選口號、無背心，根本沒有行政中立的問題，希望早日回歸正面選戰，用政見來爭取選民支持。