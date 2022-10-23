屏東1名網友抱怨，日前在某火鍋店發現一群高中學生在鍋內剩些許湯底時「開大火乾燒」，他好心勸說不要這樣，會讓店家很難清洗，沒想到對方聽完後轉頭繼續嬉鬧、完全不理，他罵「以為自己在玩鐵板燒」、「X破垃圾學生」；但有其他網友留言「原來是不想洗鍋子啊」，原PO則解釋他不是店家，反嗆「那你來洗」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，日前一群屏東某高中學生到店內用餐，吃到最後火鍋湯已被煮到所剩無幾，幾乎呈現「乾燒」狀態，但該群學生卻絲毫不在意，仍不斷有說有笑，開大火讓火鍋繼續乾燒，原PO後來真的看不下去，上前對學生們勸說不要這樣玩，會導致鍋子很難洗。

網友在某火鍋店發現一群高中學生在鍋內剩些許湯底時「開大火乾燒」，他好心勸說不要這樣，會讓店家很難清洗，沒想到對方聽完後轉頭繼續嬉鬧、完全不理。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

沒想到原PO見狀向該群學生勸說不要這樣乾燒鍋子，湯底燒焦後物質很難清洗，希望對方把火關掉，但該群學生聽完後非但沒有覺得不好意思，也沒有道歉，甚至轉頭繼續嘻笑，原PO最後發文怒嗆「屏東某中學屁孩，吃火鍋一直讓火鍋乾燒，還再那邊嘻笑，以為自己在玩鐵板燒」，最後再罵「X破垃圾學生」。

網友留言「二話不說直接幫他們加湯」、「現在沒水準的學生不少，白目當好玩，不是自己家裡的東西都可以這樣玩」、「鍋子會燒壞，老闆直接求償」、「乾燒就直接幫他關火」；但也有網友說「原來是不想洗鍋子啊」、「原來是低情商還不想洗鍋子的人呀」，讓原PO回復「那你來洗」。