Justin Verlander Justin Verlander Justin Verlander just because I'm doing my best @BenVerlander impersonation. In which case Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani S