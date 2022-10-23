Justin Verlander Justin Verlander Justin Verlander just because I'm doing my best @BenVerlander impersonation. In which case Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani Shohei Ohtani S — Jeff Passan (@JeffPassan) October 11, 2022

美媒FOX體育球評班韋藍德（Ben Verlander）是大谷翔平的鐵粉，由於他對大谷非常著迷，居然引來同行嘲笑。另一家媒體ESPN記者帕森（Jeff Passan）推文揶揄太空人王牌投手韋藍德（Justin Verlander）被水手打爆，然後說：「我現在要模仿班韋藍德了，翔平大谷翔平大谷翔平大谷翔平大谷翔平大谷。」

班韋藍德的哥哥就是大投手韋藍德，未來的名人堂成員，儘管如此他最崇拜的不是哥哥而是大谷。今年班韋藍德甚至遠赴日本東北的大谷家鄉「朝聖」，一些日本球迷因此熟識他。帕森這是借題發揮來挖苦他們兄弟。

帕森又嗆聲：「你應該都是跪著跟翔平說話吧？」這是一句帶有性暗示的諷刺，班韋藍德反嗆：「你想要專訪韋藍德（我哥哥）的時候也是跪著跟我說話。」後來帕森公開向班韋藍德致歉，刪掉那篇「跪舔」的推文。

即使被說得那麼難聽，也無損於班韋藍德對大谷的推崇，他還以自己的「日本遊記」加上大谷的專訪製作了紀錄片《Searching for Shohei》（尋找翔平）。班韋藍德稱讚大谷：「想像一下湯姆布雷迪（Tom Brady）身為四分衛，同時還能扮演隊上最好的線衛。大谷可以投出100英里火球、轟出500呎全壘打，彷彿有人特別去創造了一個完美的棒球選手。」

太空人在今年季後賽所向無敵，不免令人想起大谷在例行賽是如何修理太空人，5次登板先發、29.2局只被打4分，洋基與水手只恨當初沒有積極地「尋找翔平」。