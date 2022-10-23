身為地球村的企業公民，森崴能源（6806）落實「保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源」的經營理念，員工每年自發性地參與多場淨灘活動。今年8月向新北市府登記認養東北角海岸線石門尖子鹿站，（22）日由總經理胡惠森率領百餘名員工及各界好友前往當地淨灘，並宣揚海岸垃圾「撿一斤、減一斤」的使命目標。

據行政院環保署的海岸淨灘認養系統資料顯示，全國可認養的海岸線長度共計632.4公里，目前被認養的海岸線已達540.1公里，認養率高達85.4%，其中桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹縣、嘉義縣、彰化縣的認養率均已達到100%，雲林縣99%、金門縣98.5%、台東縣98%。新北市可認養的海岸線長度為73公里，目前已被認養的海岸線僅27公里，認養率只有37%，尚有46公里的海岸線等待認養。

據統計，從2020年至2022年9月底止，新北市共辦理了141場次的淨灘活動，動員人數突破1萬人次（10881人），清理88.5公噸的垃圾。其中光是森崴能源就辦理了六場淨灘，清理出數公噸的海岸垃圾。

森崴能源指出，塑膠垃圾被稱為「海洋生物的沉默殺手」，全球每年約有900至 1200 萬噸的塑膠垃圾流入海中，平均每分鐘一台卡車的垃圾往海裡傾倒。超過 800 種海洋物種受到海洋塑膠汙染影響，15%海洋物種瀕臨滅種危機。聯合國預估2050年，海洋中的廢棄塑膠數量將比海中魚類還要多，搶救海洋生態已是人類迫不及待的責任。

森崴能源前9月營收26.8億元，年增50%，創歷史同期新高！