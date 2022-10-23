第32屆醫療奉獻獎22日登場，總統蔡英文提早於21日接見今年的各位得主，其中一位醫師汪海波過去也是公費生，他認為簽約成為公費醫師就是一個承諾，一定要做到，讓國民黨台北市議員王鴻薇狂酸「陳其邁、蔡英文，這些醫療奉獻獎得主的話，你們聽到了嗎？」

王鴻薇昨（22）日在臉書表示，在美行醫超過20年後返鄉的汪海波，過去是一位國醫公費生，他認為簽約成為公費醫師是一個承諾，就一定要做到，「這是做人的道理」；台北榮總神經醫學中心主任王署君也說，公費醫師制度有許多優點，他有許多公費同學，在偏鄉服務期滿後留在附近開業。

「陳其邁、蔡英文這些醫療奉獻獎得主的話，你們聽到了嗎？」王鴻薇質疑，若陳其邁真的如自己所說的從醫初衷從沒改變，那是否有膽在這些醫界前輩面前，說自己已繳回學費，沒有義務問題，對國家社會沒有虧欠？

王鴻薇說，這些醫界前輩憑著說到做到的精神，奉獻自己、救人無數，反觀陳其邁背棄承諾，一畢業就躲回自己爸爸辦公室當助理，她怒批「陳其邁的所作所為，對比這些偉大的醫療奉獻獎得主，簡直愧對醫生二字，你還好意思說自己是實實在在的醫生嘛？」