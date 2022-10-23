首度同台互動曝！韓國瑜激動想唱「這首歌」 高喊：台北市長投最優秀的蔣萬安

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨（22）日與前高雄市長韓國瑜同台，期間他們互動熱絡，港媒認為，兩人同台除讓蔣萬安可無後顧之憂地去拓展中間選票，同時「藍白合」的說法也不攻自破。

韓國瑜昨下午替台北市議會議長陳錦祥站台輔選，並首度與蔣萬安同台，支持者擠滿台下，活動還沒開始，主辦單位就宣布已有逾2千人到場，甚至有韓粉激動地哭了。

港媒《中評社》今評論指出，韓國瑜此次與蔣萬安同台，替對方「堵住了兩個過去被熱議的後門」。首先，韓國瑜仍有一定的力道能替蔣萬安凝聚深藍與藍營的基本盤，這代表蔣已無後顧之憂，可放心地去拉攏中間選民。

其次，是讓身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲「無法吃韓國瑜的豆腐」，因為柯與韓國瑜交情好並非新聞，在2018年選舉時，韓就因此未替時任國民黨台北市長候選人丁守中站台，但此次韓已高喊支持蔣，這除了讓柯未來若要再吃韓的豆腐恐不會有效果外，無黨籍台北市長候選人黃珊珊過去因工作所累積的泛藍選票，也有部分可能會回歸到蔣身上，因此，先前外界關於「藍營擬以新竹市，換取與白營在台北市的合作」之討論，也形同破局。

最後，該評論表示，黃珊珊目前正與民進黨台北市長候選人陳時中進行「第二名保衛戰」，以此進行操作棄保的策略，而韓國瑜力挺蔣萬安雖然能穩定藍營選情，仍需要防範可能催化出綠、白之間的棄保，但綠白之間目前「殺紅了眼」，暫無出現棄保氛圍。