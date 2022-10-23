梵蒂岡2018年與中國簽訂祕密協議，允許在雙方同意的情況下有權各自任命主教，並在2020年首次延長兩年。梵蒂岡22日證實該協議確定再延長2年，但並未說明協議內容是否在延長前修訂過。

一份由梵蒂岡發布的中文公告指出，梵蒂岡方面準備「繼續與中方進行相互尊重和有建設性的對話，為使上述協議得到富有成效的執行，並進一步發展雙邊關係，促進天主教會的使命和中國人民的福祉。」

被問到二度續約的理由時，樞機主教、梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）在接受梵蒂岡新聞網等媒體採訪時表示，「協議的核心當然也與鞏固國家機構和文化方面的良好對話有關，但主要關係到在中國教會日常生活的實質性益處」。

帕羅林指出，教宗方濟各以決心、耐心和遠見，決意繼續交涉，這不是幻想在人的尺度下找到完美，而是確實希望即使在如此複雜的環境中，確保中國天主教會團體也能有牧人的領導，「他們應當得起且能勝任受託付的工作」。

據天主教通訊社報導，帕羅林9月曾向義大利電視台表示，梵蒂岡的一個代表團已經前往中國進行會談。他坦承有「許多困難」，而且仍有「很長的一段路要走」。更早之前，他曾談到可能對協議的各個要點進行澄清和調整。帕羅林被認為是該協議的主使人。

梵蒂岡的外交事務特使加拉格爾大主教（Paul Gallagher）稱，迄今為止協議的結果「不是特別出色」。教宗方濟各最近也曾表示，與中國的交流是困難的，但同時也呼籲要有耐心和促進對話。

報導指出，該協議的措辭一直處於保密狀態，一些人批評協議沒有改善中國天主教徒的處境，也讓中國「地下教會」的成員更加被邊緣化。