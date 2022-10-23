今年第57屆金鐘獎與以往不同，將節目與戲劇拆分為兩天舉辦，但因獎項增加仍超時。去年電視金鐘獎評審團總召、《斯卡羅》導演曹瑞原於典禮後受訪，被問到是否仍認為金鐘獎應分為兩天，他表示：「一定是。對專業的尊重、對專業的細分，讓專業在他的展演場上去展現出來。」

曹瑞原強調台灣的影視產業不是只能靠戲劇，需要更多流行音樂的偶像、更多綜藝偶像，去填補拍戲劇的偶像。「我們的影視產業是一起的，不管是綜藝、戲劇、劇場、電影，這就是一個文化的力量。」他認為將金鐘獎分為兩天的用意是讓更多幕後的專業能被看見。

雖然日前與吳宗憲「隔空交火」，不過曹瑞原解釋，自己當初那番話，想要表達的是整個影視產業，並非針對單一人事物：「我希望看到綜藝、流行音樂、影劇一起撐起來，我們都是在各自角落努力，包括憲哥也是。」他認為綜藝與戲劇的典禮應該要分開舉辦，「創作出自己的天地，但可以互相支撐。」

曹瑞原與吳宗憲的過節，來自曹瑞原日前在受訪時表示：「綜藝節目畢竟就是那幾位。之前典禮頒獎到後面戲劇獎項，就會有半邊綜藝場都離開了。」而吳宗憲在三立慶功宴上也回嗆：「綜藝是我們的日常生活，戲劇可能今年只導了一部戲，他當然要從頭坐到尾。」更暗指「有些導演拿納稅人的錢來拍戲，完全沒有收視率壓力」