第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮，22日晚間在國父紀念館盛大落幕，本屆台劇每組皆是強強碰頭的死亡之組，而主持人曾寶儀溫暖的說話風格，製造不少的溫馨橋段，被譽為是「近年最強一屆的金鐘」，有PTT鄉民就要大家選出心中印象深刻的畫面，結果以謝盈萱奪視后謝錯劇組，懊惱飆髒字的橋段得票數最高，反觀，女星陳意涵則是負評不斷。

原PO在57金鐘結束不久，在PTT以「戲劇金鐘頒獎典禮最令人意外的環節」為題透露，「大家看完金鐘獎戲劇類頒獎典禮之後，覺得哪一個環節你最意外？第一，陳亞蘭奪下最佳男主角；第二，《茶金》主要獎項都槓龜；第三，《華燈初上》主要獎項全部槓龜；第四，謝盈萱致詞翻車；第五，其他」。

網友看見貼文後也提出自身看法「謝盈萱在金鐘歷史上留名了XDDD」、「謝盈萱以陳嘉玲的本尊上台領獎」、「愛死謝盈萱，期待金馬主持」、「讓我笑瘋，氣氛都快活了起來」、「其實2也很可惜....《茶金》是一部好戲劇」、「《斯卡羅》贏《茶金》還是很驚訝，劇情跟剪輯節奏《茶金》勝，《斯卡羅》可能贏在製作跟格局」、

不過女星陳意涵的評價相當慘烈，她攜手南韓編劇朴海英頒發「戲劇節目男主角獎」和「戲劇節目編劇獎」的表現，遭到網友一面倒狠批，是金鐘57「敗筆」，留言開酸：「陳意涵嗑茫了？」、「真的很尷尬，重點還是和外賓一起頒」、「陳意涵爛到丟爛」、「從頭到尾都很輕浮，很糟的頒獎人」、「希望下次如果她沒入圍，就不要再找她頒了」。