後疫情時代各國陸續解封，精緻全包式假期度假村集團Club Med為搶攻年底滑雪商機，聯手星宇航空推出精品級聯名行程，凡訂購Club Med北海道雪村搭配星宇航空台北－札幌來回機票，於12月出發行程的前100名旅客，即可獲贈品牌限量好禮。

雙方亦同時啟動「北海道全包滑雪假期」抽獎活動，即日起至10月31日完成線上快問快答，就有機會抽中市價約25萬「北海道Kiroro Peak行館雙人食宿＋星宇航空台北－札幌來回機票」，一人中獎即可兩人同遊。

星宇航空瞄準日本11日起開放免簽自由行，將於28日啟動札幌全新航點，以沉浸五感的飛行體驗與每日1班的密集飛航，滿足疫後國人飛往日本旅遊的強大需求。Club Med北海道第三間滑雪度假村Kiroro Peak行館則預計12月開幕，致力提供最頂級的滑雪旅遊體驗。

對此，Club Med攜手星宇航空推出「北海道夢幻聯動，滑雪全包最動心」精品級聯名行程，適用於當地3間全包式雪村，包括全新Club Med Kiroro Peak行館、TripAdvisor評鑑冠軍的的Club Med Tomamu，及大廳、吧台、客房全新升級的Club Med Sahoro。

Club Med即將開幕的北海道Kiroro Peak行館，為當地第3座全包式雪村，設有須年滿12歲的最低年齡限制，提供較高隱私的靜謐感。Kiroro因鄰近日本海，每年冬季最高降雪量可達21公尺，為北海道雪場降雪量之冠，且雪季長達160天、可一路延續至5月初。

Club Med表示，全包式滑雪假期不僅包括星宇航空來回機票、住宿、美食、酒水、雪票、分級分齡滑雪教學以及夜間主題派對活動，亦提供一系列滿足身心靈的活動選擇，如日式溫泉、露天風呂、溫水泳池、室內瑜珈體驗等。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，為提供消費者更優質的滑雪假期，集團在疫情期間全面升級北海道Sahoro滑雪度假村的客房、大廳、吧檯等公共區域，搭配星宇航空台北－札幌來回機票，且涵蓋Covid-19緊急醫療保障，給旅客出國最佳的安心保障。