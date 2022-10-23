《嗨！營業中》自播出以來收視成績相當亮眼，在昨(22)日播出最新一集節目中，六人需要依指定活動，為之後正式開業做暖身，但不料在準備餐車餐點的過程成中發生玻璃碗爆炸意外，嚇壞眾人。

在昨(22)日播出的節目中，六人分組進行快閃餐車的事前準備工作，由姚元浩、莎莎及鬼鬼共同負責當天挫冰佐料湯圓的製作，而姚元浩在煮水時使用的玻璃製鍋具在使用沒多久後，竟發生「爆炸」，讓全場傻眼，更讓鬼鬼氣到語無倫次大罵姚元浩：「我不是剛剛跟你說了嗎」。

《營業中》姚元浩拿玻璃鍋煮水。(圖/截圖自YouTube《嗨！營業中》節目片段)

《營業中》廚房玻璃鍋具意外爆炸。(圖/截圖自YouTube《嗨！營業中》節目片段)

原來，事前姚元浩要用玻璃碗煮水時，就有遭到鬼鬼及莎莎質疑，並再三與姚元浩確認：「這可以煮嗎」而姚元浩也信誓旦旦保證不會爆，但不到五分鐘玻璃鍋具因承受不住而爆開了。

這次的意外插曲所幸並未造成任何人受傷，但節目播出後引來許多網友痛批「是真的很危險，姚欠罵，製作單位沒去制止也欠罵」、「超級危險，玻璃會彈射還有滾水，還好沒事」、「萬一有人受傷毀容，怎麼賠呀？」