「晚安小雞」夜闖閒置校園遭毆 警：調監視器釐清中

靈異探險直播主「晚安小雞」昨晚11點多前往台南市仁德區城光中學進行直播時，突遭3、4名不明人士持棍棒毆打，他今天凌晨1點前往仁德分駐所報警，自述遭人毆傷，全身有多處頓挫傷將提告，但凌晨4點突然又改口說不提告，警方表示，已完成受理報案，正釐清整起事件原委。

陳姓直播主「晚安小雞」以探險鬼屋等地影片出名，擁有20萬粉絲，昨天深夜進入該校園直播時，迎面突然走來幾名男子，他原本喊「你好、你好」，但男子朝他走來時，影片突然一片黑，雖仍維持全程拍攝，但只聽到他頻喊「對不起」，伴隨鐵棍聲響，毆人男子則撂下「這次教訓你一下，改天再白目，你就知道了。」

毆打過程僅有幾秒，他遭毆影片直播同時，已有人聯繫119前來救援，警消到場後，他仍全程直播，自述頭遭踹、頭很暈、肚子被踢等，稱打人男子打完他就跑了。

歸仁警分局指出，陳姓男子於今天凌晨1點多向警方報案，說明遭毆打經過，自述身體有多處鈍挫傷，將提告傷害，但4點多又突然改口說不告了。由於該名直播主過去也有類似闖鬼屋，聲稱遭追殺的情形，警方指出，正調閱監視器畫面，釐清事件發生原因。