「會怕蟑螂的男生，根本不是男生！」1名女網友說男友日前在洗澡時發現蟑螂崩潰大叫，讓她超傻眼，後來她竟偷偷「養蟑螂」，男友之後發現她的「寵物箱」，暴怒要求選牠或他，她則怒嗆要不是當初認為對方有錢且耐看，根本不會交往，痛罵「當男生，連最低標準的打蟑螂都做不到，就不要出來交女朋友」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她與男友交往1年多，近來已同居3個月，日前男友在洗澡時突然大叫說看到大蟑螂並逃出浴室，她當下傻眼認為有什麼好怕的，直接對男友說「要是當一個男生，連最低標準的打蟑螂都做不到，就不要出來交女朋友」，還說她要自己抓蟑螂的話，男友根本毫無用處。

1名女網友說男友日前在洗澡時發現蟑螂崩潰大叫，讓她超傻眼，後來她竟偷偷「養蟑螂」，男友後來發現她的「寵物箱」，暴怒要求選牠或他。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

之後男友某次發現原PO的「寵物箱」，她疑似偷偷「養蟑螂」，男友看到嚇到摔箱子，並找她吵架，要求「有牠就沒有我」，她則馬上要求男友離開，發文怒嗆「我偷偷養那隻蟑螂當寵物，也沒有影響到他」，說男友當初追她時，她認為對方有錢、耐看，如今見到對方如此怕蟑螂，直言比她前男友還沒用，並考慮分手。

其他網友留言「我什麼都不怕，就怕蟑螂」、「誰不怕啊？妳不怕，妳吃啊」、「這是兩碼事，愛妳跟怕蟑螂」、「分啦，我也怕蟑螂，祝妳找到勇者」，也有人說「蟑螂當寵物？不妥吧」、「會養蟑螂的女生，根本不是女生」、「妳的寵物是蟑螂也太特別」、「我是不怕啦，但養它有點讓人無言」。