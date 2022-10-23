中共二十大昨天閉幕，民進黨台北市長候選人陳時中今天強調，中共的態度愈來愈強硬，他本人有「抗中保台」的DNA，也呼籲對手，對於「抗中保台」這嚴肅議題，不容模糊以對，要講清楚。

中共二十次全國人民代表大會昨天閉幕，選出新一屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員。

對於中共總書記習近平在會中有關台灣的談話，陳時中今天赴龍泉市場拜票，並接受媒體聯訪表示，中華人民共和國二十大結束，態度愈來愈強硬，想要選市長的人對於「抗中保台」這件事，這個嚴肅議題大家不容模糊以對，要講清楚。

他說，面對險峻形勢，他要套用蔡英文總統的話，大家要以「理性不挑釁，冷靜不退卻」方式去面對，不過他隨即發現口誤，糾正是用「理性不挑釁，堅定不退卻」方式面對。

由於近期綠營支持者大多改口為「抗共保台」，媒體追問陳時中是「抗中保台」還是「抗共保台」？他回應，還是用「抗共保台」比較精確。