英國媒體引述消息人士指出，礙於一系列外在事件，英國國王查爾斯三世（King Charles III）將不會繼續推動精簡王室計畫，並且將履行職務的王室成員（Working royals）維持在11人，這項消息跌破外界眼鏡，查爾斯的決定比先前專家所預想的還要「保守」。另外消息人士也透露，威廉王子與凱特王妃可能需要增加工作量、承擔新任務，不過凱特已經表明，比起增加職務，她更傾向陪伴孩子們。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）會如何精簡王室？

英國《每日郵報》（Daily Mail）引述消息人士稱，查爾斯已經表示不會繼續推動精簡王室的計畫，並且將履行職務的王室成員維持在11人。

報導指出，查爾斯的決定比先前各界專家預期的更為「保守」。

白金漢宮先前表示，查爾斯的加冕大典將會比已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1953年加冕時的典禮更短，也會排除令人費解的儀式、典禮。

貼身幕僚相信，隨著履行職務的王室成員減少，王室每年不得不取消3500場活動。

一名消息人士向英國《每日快報》（Daily Express）透露，「這些事情是目前被廣泛審視下的一部分。」

消息人士也表示，威廉王子與凱特可能必須增加工作量，並且承擔新職務，不過凱特已經表明，比起增加工作，她更傾向照顧3個孩子。

報導指出，哈利王子與梅根與捲入性侵案的安德魯王子（Prince Andrew）淡出王室，為王室履行所有承諾的目標帶來更多壓力。

多年來外界盛傳查爾斯希望精簡王室，將履行職務的王室成員從11人下修至7人，專家認為此舉將讓王室成為更為「精瘦的機器」，並且不易八卦纏身，也不會有「攀附權貴的人」，不過在一系列外在事件發生後，查爾斯的7人計畫受到質疑。

7人計畫在女王辭世前就已經啟動，原本7人小組包括女王、菲立普親王（Prince Philip）、查爾斯、卡蜜拉、威廉王子、凱特，以及哈利王子，不過菲立普親王、女王相繼離世，哈利決定與梅根出走美國，同一時間安德魯王子又因為捲入性侵案淡出王室公共生活。

專家指出，種種事件都將查爾斯的妹妹安妮公主（Princess Anne）、么弟愛德華王子（Prince Edward）與弟媳蘇菲（Sophie）推向查爾斯的核心圈。

報導指出，作為最受歡迎的王室成員之一，王室專家一直都期待安妮公主能在查爾斯的計畫中擔任重要角色。此外，當哈利與梅根遠走美國後，愛德華王子與蘇菲擔起大量工作，預期未來他們也將繼續扮演核心角色。

目前英國王室仍履行職務的11名王室成員包括：查爾斯、卡蜜拉、威廉王子、凱特、安妮公主、愛德華王子、蘇菲、喬治五世幼孫、78歲的理查王子（Prince Richard）夫婦、85歲的雅莉珊卓公主（Princess Alexandra）、87歲的肯特公爵（Duke of Kent）。