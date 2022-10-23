公鹿「字母哥」阿提托康波23日給火箭小將好好上了一課！阿提托康波全場投21中17，含三分球投3中2，攻下全場最高44分，外加12籃板、3助攻，帶領公鹿在自家主場以125比105痛扁火箭，拿下開季2連勝，火箭則吞開季3連敗。

阿提托康波從一開賽就展現他在場上的主宰力，搭配找回手感的哈勒戴，公鹿打出16比2開局，更在首節轟下41分，輕鬆取得18分大幅領先，也讓比賽幾乎早早就告沒有懸念，不過阿提托康波末節仍然上場摧殘對手，就是想要確保勝利。

前役手感冰冷投15中2的哈勒戴，今天很快就找回應有狀態，全場投15中8，拿下全隊次高19分，另有10助攻、5籃板，波提斯也有13分、8籃板，葛雷生艾倫11分，布魯克羅培茲雖然只得9分，卻有5籃板、2助攻、2抄截與5火鍋。

反觀慘遭修理的火箭，則以去年榜眼傑倫格林22分最高，凱文波特也有18分、7助攻與5籃板，小肯揚馬丁14分，今年探花賈巴里史密斯13分、11籃板，伊森11分，火箭今天讓艾瑞克戈登輪休，畢竟這是連兩天出賽的第2場比賽。