國人一般習慣到醫院、診所就醫，但在新冠肺炎疫情的衝擊下，使得國人就醫習慣改變，2020年衛福部放寬解釋《通訊診療治療辦法》，開放居家隔離、隔離病人都能使用遠距醫療，促使零接觸與遠距醫療逐漸成為新的就醫模式。遠距醫療除了能進行新冠肺炎快篩陽性患者確診評估外，市面上的遠距健康諮詢平台亦提供一般民眾健康諮詢使用，面對疫情持續升溫，多數民眾選擇減少外出及進出醫療院所，以降低染疫風險，遠距健康諮詢平台就是最好的選擇。

台灣壽險業者長期關注健康議題，各家壽險公司相繼推出不同健康專案，提倡健康促進，協助保戶守護自身健康。以國泰金(2882)旗下國泰人壽為例，為提供保戶完整的健康解決方案，國壽與國泰地產集團健康事業體杏保醫網，合作推出的「有醫問」遠距健康諮詢平台，先後推出「保戶專屬專案」及搭配「網路投保180天出差遊學專案」，以增進對保戶的健康服務，並補強海外學子及出差民眾海外健康諮詢需求。

「有醫問」遠距健康諮詢平台提供超過十個科別、共30多位醫生，透過LINE就可與指定醫師線上「視訊諮詢」。一些日常健康問題如皮膚過敏等，在家就能預約線上圖文或視訊諮詢，快速得到精準答案。此外也能替家人詢問，健康記錄隨查隨看，在單一平台就能管理全家人的健康照顧。

除了關注健康解決方案，未來「有醫問」服務範圍還將擴展至理賠服務上，如針對特定疾病保戶提供一次性諮詢服務(首波鎖定初次罹患糖尿病保戶)；另針對就診科別符合平台服務科別時，將於理賠明細主動提供有醫問平台資訊，讓保險不僅只是履行契約責任，也提供實質照護資源，與保戶共同守護健康。