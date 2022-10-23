國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，昨（22）日於臉書稱民進黨屏東縣長候選人周春米的職業是判人生死的法官，要屏東鄉親皮繃緊點，別選錯人。對此，周春米認為蘇清泉的指摘非事實，且有職業歧視。

周春米昨深夜在臉書指出，結束一天的競選和助選行程，回到總部已是晚上10點，縱使疲累，還是要提筆說幾句話以正視聽。周春米提到，蘇清泉指摘她的職業是專門判人生死、入監獄的法官，還恫稱「已經編列許多罰金罰鍰的歲入預算，等你們來自投羅網」，要鄉親皮繃緊些，不要選錯了。

「醫者仁心，我們敬重，法官的職責是依法獨立審判，大家各有專業，互相尊重。」周春米表示，蘇清泉如此恫嚇的文字、非事實的指摘，已有觸犯選罷法的嫌疑，且對職業歧視的心態，更讓人遺憾。

就周春米看來，大家代表自己的政黨參選縣長，這是民主制度的可貴，候選人在政見和政績，互相較勁，也是合理正常，但越過這條線，恐非屏東鄉親所樂見，她呼籲在選戰倒數階段，大家應謹慎為之。