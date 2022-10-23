疫情雖仍未趨緩，但指揮中心逐步解封，去年本土疫情以來台鐵運量崩跌，目前已經漸漸回到疫情前水準。台鐵今（23）日表示，自今年8月起運量亦逐步回升，10月每日平均乘車人數近51.2萬人，尖峰日更超過55萬人，約疫情前77％。

根據台鐵月報，今年8月每日平均乘車人數49萬2047人次，較目標減少25.87％，本報換算之後台鐵目標人次是每日約66.3萬人。台鐵表示8月運量已比前一個月增加10.07％，較上年同月增加67.11％。本年1至8月較去年同期增加9.63％。

台鐵表示，今年中秋連假每日乘車人數55.1萬人，比去年中秋連假43.1萬人增加27.83％；國慶連假今年每日乘車人數59.1萬人，亦比去年國慶連假52.1萬人增加13.27％。台鐵10月每日平均乘車人數近51.2萬人，約台鐵目標人次每日66.3萬人的77％。台鐵指出，隨著旅客回流，台鐵正同步加強防疫措施及旅運服務，同時與商業空間經營廠商合作。