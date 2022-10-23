國民黨桃園市長候選人張善政22日晚會宣稱近2萬人參加，民進黨對手鄭運鵬說，注意到很多人都是動員來的。（賴佑維攝）

國民黨桃園市長候選人張善政22日舉辦北區造勢晚會，號稱近2萬人參加。不過有議員候選人稱現場僅3000多人，民進黨對手鄭運鵬說，人數多少當然主辦單位都會誇張一點，這個也不是很在意，不過注意到很多人都是動員來的。還是站穩自己的角度，用正面、歡樂和政策的選舉。

鄭運鵬今天馬不停蹄為議員候選人輔選，先參加市議員呂林小鳳競選總部成立，接著趕赴參加鄭運鵬＆郭蔡美英聯合競選總部成立大會、再回桃園參加黃瓊慧競選總部成立暨鄭運鵬後援會成立，晚間還有鄭淑方富岡競選服務處成立大會、鄭運鵬＆黃家齊後援會成立大會。

鄭運鵬受訪說，張善政在2020年曾和前高雄市長韓國瑜搭檔參選，其實國民黨政策、方向都很簡單，全世界都認為國民黨傾中，包含張善政認為大陸較沒人權，因此鼓勵台灣科技產業進軍大陸。鄭運鵬又說，全世界都希望台灣保持自己科技、產業競爭力，在台灣生產民主晶片，台灣要有主體性、尊嚴，與國民黨政策非常不同。而張善政擔任反獨、促統小黨最高顧問，若他不是主張兩岸要被統一，怎麼會擔任反獨促統小黨的最高顧問呢？

另張善政北區競總成立現場稱近2萬人，不過有議員候選人說只有3千多人，還有很多人在他致詞前就離開了。鄭運鵬說，當然國民黨的造勢晚會是對他們很重要的一場，也有國民黨其他縣市的首長幫張善政助選。鄭運鵬說，所有的選舉活動只要是正面的和政策的，都給予祝福。人數多少當然主辦單位自己都會誇張一點，也不是很在意。不過也注意到很多人都是動員來的，他們如果支持張善政，都給予祝福沒有問題，也不會靠著對方的分裂，或是對方人多人少就影響我們的步驟，站穩自己的角度，正面、歡樂和政策的選舉，是自己的做法。

對於韓國瑜何時造訪？鄭運鵬說，相信韓國瑜2020年和張善政搭檔正副總統，他們一定在政策上面、市政看法上面和政治的傾向一定是一致的，張善政應該會把韓國瑜當作王牌，我也認為韓國瑜在桃園和全國都有很高的吸引力，也當作韓國瑜一定會幫張善政助選，如果韓國瑜來到桃園加油打氣助選的話，也給予祝福。

另外下午青年論壇中，4名市長候選人僅張善政沒有參加，鄭運鵬說，從主辦單位得到訊息，張善政一開始就沒有答應，而國民黨從太陽花學運之後，因為兩岸的關係對於年輕朋友的不信任，所以一開始他們對於18歲公民權也好，對於這些青年朋友的議題也好，他們不只是保留而且是站在對立面，相信對於這些同學來說也是有點挫折，也是會覺得說原來國民黨在價值裡面上面只把他們當選票，不會把他們當成是應該溝通的好朋友，把大家當作是空氣。張善政參選以來高高在上，讓人不敢恭維。