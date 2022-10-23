年底九合一大選將到，高雄市長陳其邁競選總部昨天成立，現場湧入數上萬人潮、場面熱絡，他進場時受到鄉親熱情歡迎，上台致詞講到激動處哽咽，陳其邁今早受訪表示，原本以為2018年市長選舉落選後就沒機會為高雄服務，感謝鄉親給他機會，讓他成為28年民選首長來第一位高雄在地子弟當市長。
陳其邁今天上午出席楠梓區廣昌排水滯洪池治理工程動土典禮前，媒體詢問他昨天競選總部成立，是不是一度講到哽咽？陳其邁強調自己是何其有幸，成為民選首長以來，第一位在地「高雄囝仔」做市長，有機會為他心愛的故鄉服務，充滿著感激。
陳其邁說，原本以為2018年高雄市長落選之後，大概已沒機會為鄉親擔任市長工作，感謝鄉親給他這個機會，尤其他是28年民選首長以來，第一個在地「高雄囝仔」做市長，是何其有幸，他也會更謙卑的傾聽民意，來讓心愛的故鄉更好，他相信很多高雄人跟他一樣，假如能夠再選擇，高雄還是唯一選擇。
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