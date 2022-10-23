圖書總館公車站移至靠行穿線處，並增設斜坡道及欄杆便利民眾進出。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

為了增加公車服務可及性及改善公車站候車環境，交通局今年爭取交通部補助，除新增民族七賢路口（臺灣銀行）站，並將圖書總館移至靠行穿線處，增設斜坡等設施讓民眾方便搭乘，規劃適宜的通行動線，提升民眾候車安全性、舒適性及友善性。

考量民族七賢路口週邊民眾長期反映公車站位過遠，搭公車不便，就是因為90民族幹線的民族社區站到信義國小站2站距離約1100公尺，中間還隔一個民族陸橋，但這條線運量高，因此交通局在之中新增一處七賢路口(臺灣銀行)站。另外，新光路圖書總館公車站因路型受限設置於分隔島進出公車站較為不易，現在將公車站移至靠行穿線處，並增設斜坡道及欄杆便利民眾進出公車站，動線也更順暢。

交通局指出，改善工程主要規劃充足候車空間及通行動線，另外，增設斜坡道、欄杆及反光導標等警示設施，考量無障礙通行規定，斜坡道設置寬度90公分以上且符合坡度1／12的標準，並配合低地板公車停靠降低候車平台高度，以便利身心障礙者及年長者使用，打造和城市綠意共存的友善候車空間。

民眾曾先生認為：「公車站移近路口，可以從行人穿越道進出公車站，而且現在多了斜坡道，對年長者及行動不便的朋友進出公車站，方便安全多了」；另一名民眾劉先生說：「七賢路口(臺灣銀行)站增設後，減少步行200至300公尺距離就可到公車站」，對於經常搭乘90民族幹線往返高鐵左營站，節省很多時間。

交通局說，目前已經改善完成54處，今年度將陸續就台1線上民族一路及高楠公路4站雙向共8處分隔島上站位進行無障礙候車環境改善，明年預計8處，打造高雄市公共運輸具便利性、舒適性及友善性的候車環境。