第57屆金鐘獎昨晚（22日）落幕，《良辰吉時》共拿下迷你劇集獎等5獎為本屆大贏家，導演黃熙對於劇中演員都沒能獲得個人獎項感到失落，謙虛表示：「我自己要再檢討一下，千錯萬錯都是導演的錯。」楊祐寧今年以《良辰吉時》入圍迷你劇集男主角獎、《華燈初上》入圍戲劇節目男主角獎，但最終分別敗給吳朋奉及陳亞蘭無緣鑲金，昨慶功受訪吐心聲坦言「很失望」。
楊祐寧表示失望是因為在乎獎項肯定，但也對本屆金鐘頒獎典禮整體氣氛感動不已：「這樣子的氛圍很久沒看到，所以很想上台拿一個獎，想把戲演好，接下來要更努力。」雖與獎座擦身而過，但他對於陳亞蘭拿下金鐘視帝感到開心，「亞蘭姊上台時我滿感動的，她畢生心血都在歌仔戲上，今天只是一個角色讓她拿到金鐘，這個獎並不能完全表達她的努力」。
楊祐寧幽默表示原以為自己今年會拿獎，開玩笑說：「超有信心，我覺得會一定會得，像彩券一定會中那樣。」透露老婆Melinda也在典禮現場，雖最後沒能得獎，但她不忘送上鼓勵，楊祐寧說：「老婆有安慰，她有給我一個擁抱，這就是最棒的安慰了，今年也是我第一次帶家人參加典禮，她也很緊張，感覺滿好玩的。」
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