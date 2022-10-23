台中市議員候選人蔡怡萱23日成立競選總部，市長候選人蔡其昌站台力挺。（陳淑娥攝）

台中市議員候選人蔡怡萱23日成立競選總部，台中市長盧秀燕站台力挺。（陳淑娥攝）

九合一選舉進入倒數，台中市議員候選人蔡怡萱23日成立競選總部，台中市長候選人蔡其昌、爭取連任台中市長盧秀燕先後到場力挺，但兩人王不見王並未同台，隔空較勁意味濃。蔡其昌指出，只要擁有為民服務的相同理念，不分黨派，蔡怡萱也是他的行動派；盧秀燕則說，她與蔡怡萱的父親蔡森揚是好朋友，她非常鼓勵女性參政，一定要來前來加油。

蔡怡萱競選總部今日上午在豐原田心公園登場，現場湧入大批「后豐軍」支持者，重機車隊浩浩蕩蕩遊街造勢，包括市長候選人蔡其昌、台中市長盧秀燕等人先後站台力挺。

蔡其昌指出，他認識蔡森揚已經10多年了，兩人有交情，蔡森揚身為豐原農會總幹事為農民服務，經常透過他向中央爭取補助，包括冷練設備等，是一個會做事的人。蔡怡萱跟著爸爸一起協助解決農民需求，只要理念相同，一起解決市民困難的，自己若當市長不分黨派，蔡怡萱也是他的行動派，所以一定要來加油打氣。

盧秀燕表示，蔡森揚是她的好朋友，她的女兒要參選，一定要來親自站台。台中市議會有65席議員，國民黨提名34席候選人，若都當選，也還有席次空間，希望優秀人才都能當選；而她一直鼓勵女性參政，自己是六都唯一女市長，對於年輕女性要服務社會，一定要鼓勵。另外，她也細數豐原政績，包括斥資7億元的豐原轉運中心誕生、豐原兒童暨國民運動中心也在興建中，未來會持續爭取建設。

對於藍綠市長候選人分別先後站台，蔡森揚表示，兩位都是非常優秀的市長候選人，當然民主社會大家都希望進步，現在他是全力輔選女兒蔡怡萱。