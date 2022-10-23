今年5月「醫師法」修法附帶決議，欲讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台免甄試及開放更多實習名額，掀起爭議。同為牙醫背景的民進黨台北市長候選人陳時中22日雖表態反對附帶決議，但該修法就是在他衛福部長任內通過，也讓牙醫界大不滿。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今痛批，任內放寬現在又說反對，好漢做事不敢當。

《醫師法》今年五月修法，對國外醫學及牙醫科系的台灣人畢業生一視同仁，必須經過學歷甄試，才能在台灣實習，參加國考取得執照後執業；不過，民進黨立委賴惠員等人提案附帶決議，訂下落日條款，只要台灣學生在今年底前拿到波蘭、西班牙、捷克等地牙醫科系的「入學許可」，返台就不用再接受學歷甄試，又可以免去長時間排隊等候實習。所以「波波牙醫」是指台灣人到西班牙、波蘭等入學門檻較低的國家就讀醫學與牙醫科系，是一種貶稱。

黃珊珊今上午出席民眾黨北市議員候選人陳思宇的競選總部成立大會，會前受訪被問及「波波牙醫」爭議，黃珊珊痛批，公平正義是台灣最重要的標準，陳時中在任內放寬就說清楚，現在又說反對，前面是一場誤會嗎？大家抗議假的嗎？

黃珊珊直嗆陳時中，好漢做事不敢當，請他說清楚這個政策到底怎麼回事，而且這是民進黨立委的提案，是要把台灣的標準一次打破嗎？將來牙醫的品質是什麼？我們的國家走什麼樣的方向？應該先說清楚前提，再說政策要怎麼做，而不是今天這樣、明天那樣。