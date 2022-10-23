57屆金鐘獎原本呼聲相當高的《華燈初上》竟意外全部槓龜，楊謹華在劇中演活媽媽桑「蘇媽媽」，卻只輸《四樓的天堂》的謝盈萱1票，讓她5度和視后擦身而過，她也成為金鐘史上入圍女主角次數最多但沒有獲獎的女演員。許多網友替她抱不平，直言「我不說別的，但楊謹華真的需要一座欸」。

許多人認為楊謹華明明精湛演技，第7度入圍金鐘獎卻仍槓龜，楊謹華第5次角逐戲劇節目女主角獎，分別被提名過1次女配角1次迷你視后，至今還沒抱過金鐘獎回家，甚至創下入圍最多但未獲獎的女演員紀錄。

2016年楊謹華憑藉《一把青》入圍金鐘女主角，將「師娘」的角色刻劃得細膩且淋漓盡致，成了呼聲最高的視后人選，但結果揭曉，卻輸給了以《必娶女人》入圍的柯佳嬿，當時部分網友相當意外，有人認為她當年以《一把青》入圍時早就該得獎，「一把青（沒拿）真的無法接受」而當年她錯失金鐘當晚，崩潰痛哭。

也有網友分析，認為楊謹華雖在《華燈》裡飾演靈魂人物蘇媽媽，然而第一季就領便當，導致後期整部戲「能量不足」，她本身能發揮的實力也有限「以華燈初上的戲份來說，蘇媽媽戲份真的太少，Rose媽媽比他多很多，沒得獎正常」、「戲份少還是可能影響角色的完整度吧」。

在其他社群網站上也有人為楊謹華打抱不平：「我不說別的，但楊謹華真的需要一座欸！」底下引來大批網友附和「今年覺得他應該要得獎了，結果又擦肩而過」、「拜託謹華趕快拿到好劇本，妳缺的是適合妳的角色」、「雖然說對手都很強，但⋯⋯很可惜欸」