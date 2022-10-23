韓國瑜為胡克勤助講時打趣說，全世界最可怕的眼光是兩個美女對看，全世界最溫暖的眼光是他和胡克勤兩個老鄉互看著對方。（周麗蘭攝）

韓國瑜致贈好彩頭給胡克勤。（周麗蘭攝）

前高雄市長韓國瑜今（23日）為同樣來自新北市的老友、斗六市民代表會主席胡克勤站台助選，韓國瑜妙語如珠，開玩笑說自己和胡克勤都「嫁」來雲林，但對於雲林的熱愛不亞於雲林人，同時呼籲支持者集中選票，不要因他是現任主席的身分而大意。

韓國瑜說，全世界最可怕的眼光是兩個美女對看，全世界最溫暖的眼光是他和胡克勤兩個老鄉互看著對方，胡克勤來自以前台北縣五股、泰山一帶，他來自中和，隨著太太（李佳芬）來到雲林西螺，他和胡算是老鄉，4年前選舉時他也在忙，是李佳芬為胡站台。

韓國瑜稱讚胡克勤對人熱情、做事認真，當民意代表好像一種享受；韓國瑜回憶以前當立委時，有一次車壞了坐其他人的車，那位同事一上車關門說快煩死了、行程太多、受不了，這是很久以前的事，有些人當民意代表覺得很辛苦，行程多、面對人多、事情多很煩呢，但有些民意代表很享受，因為覺得選民用選票支持他是給他一個服務的機會，誠誠懇懇、認認真真，把每個選民都當成自己的好朋友。

韓國瑜也提醒支持者，議長、代表會主席在普選時是最危險的，大家會以為主席票很多不差這一張，越是這樣越是危險，他們臉皮很薄，不好意思跟其他人爭，票會被分散，一分散選舉就危險，所以把選票集中起來千萬不可以分散，千萬不能大意。

韓國瑜說，這幾年斗六發展蒸蒸日上，人流量、車流量、房地產、文教發展、經濟活動很令人驕傲，斗六是一個欣欣向榮的城市，市長林聖爵很認真、很打拚，但如果沒有代表會的監督和配合，市公所是動不了的，優秀的市長大家全力支持，優秀的市民代表胡克勤也一定要拜託，靠各位鄉親做他的後盾。

韓國瑜代表致贈好彩頭給胡克勤後先行離去，不少群眾站起來跟拍，還有粉絲拿包包、衣服讓他簽名，對著他喊「韓國瑜，希望你回來」。